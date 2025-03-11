СК завел дело о теракте после крупнейшей атаки беспилотников

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) по факту массированной атаки Московской области украинскими беспилотниками в ночь на 11 марта, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
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