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СК завел дело о теракте после крупнейшей атаки беспилотников

СК завел дело о теракте после крупнейшей атаки беспилотников

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) по факту массированной атаки Московской области украинскими беспилотниками в ночь на 11 марта, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

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