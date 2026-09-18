Более четырех миллионов избирателей зарегистрировались на электронное голосование

Второй раз в истории парламентских выборов задействована система дистанционного электронного голосования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Прощай»: жена Ст...
- Бояться нечего? К...
- «Все сгорело»: До...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым