Акция «Ночь театров» пройдет в Москве в конце марта

Любителей театрального искусства ждут почти 120 мероприятий. Большую часть программы посвятят юбилеям артистов, драматургов, режиссеров, композиторов, писателей и самих культурных площадок.
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