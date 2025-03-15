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Акция «Ночь театров» пройдет в Москве в конце марта

Любителей театрального искусства ждут почти 120 мероприятий. Большую часть программы посвятят юбилеям артистов, драматургов, режиссеров, композиторов, писателей и самих культурных площадок.

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