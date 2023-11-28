В аэропортах Астрахани и Волгограда таможенники изъяли у 13 пассажиров гранаты

На провоз фруктов введены временные карантинные ограничения. В октябре и ноябре сотрудники таможенных постов аэропортов Астрахань и Волгоград в ходе проверки ручной клади и багажа пассажиров, прилетающих из Баку, обнаружили более 157 кг плодов граната.