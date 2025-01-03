Предзаказавшим Sniper Elite: Resistance выдадут специальную миссию и бонусы В новом тр...

Предзаказавшим Sniper Elite: Resistance выдадут специальную миссию и бонусыВ новом трейлере создатели игры напомнили о предыдущих попытках устранить Гитлера в серии Sniper Elite и подчеркнули, как изменились за годы визуальные и геймплейные элементы.
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