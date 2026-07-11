Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 540 подписчиков

1000 ракет уже нацелены на Иран, если они попытаются убить действующего президента США. Хвала Аллаху! — Трамп

1000 ракет уже нацелены на Иран, если они попытаются убить действующего президента США. Хвала Аллаху! — Трамп

Трамп заявил, что тысяча ракет уже приведена в режим боеготовности и наведена на Иран на случай, если его попытаются убить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии