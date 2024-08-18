Вторжение на Курщину сорвало тайные переговоры Москвы и Киева о прекращении огня – Washington Post

Дмитрий Гурин

"По словам опрошенных изданием западных дипломатов и чиновников, знакомых с ходом переговоров, в этом месяце Украина и Россия должны были отправить делегации в Доху для заключения соглашения о прекращении ударов по объектам энергетики и энергетической инфраструктуры с обеих сторон." ........ пиз...ть не мешки ворочить , а Бакланам-дипломатам так вообще раздолье на дипломатическом базаре. ВВП вроде ясно разъяснил, что даже тупой поймет: "Прекращения БД не будет даже во время ОФИЦИАЛЬНЫХ переговоров". Было уже подобное.