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Вторжение на Курщину сорвало тайные переговоры Москвы и Киева о прекращении огня – Washington Post

Вторжение на Курщину сорвало тайные переговоры Москвы и Киева о прекращении огня – Washington Post

Washington Post рвет покровы: оказывается, операция ВСУ в Курской области сорвала тайные переговоры между Москвой и Киевом о частичном прекращении огня.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;По словам опрошенных изданием западных дипломатов и чиновников, знакомых с ходом переговоров, в этом месяце Украина и Россия должны были отправить делегации в Доху для заключения соглашения о прекращении ударов по объектам энергетики и энергетической инфраструктуры с обеих сторон.&quot; ........ пиз...ть не мешки ворочить , а Бакланам-дипломатам так вообще раздолье на дипломатическом базаре. ВВП вроде ясно разъяснил, что даже тупой поймет: &quot;Прекращения БД не будет даже во время ОФИЦИАЛЬНЫХ переговоров&quot;. Было уже подобное.
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