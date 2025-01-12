Йогуртлы туңдырма рецепты

Бу туңдырмага төрле җиләк-җимешләр кушсаң тәмле була. Кирәкле ингредиентлар: 200 г 33% сөт өсте (сливки), 450 г йогурт (бернинди тәмләткечләр кушылмаган), 90 г шикәр оны (пудра), 1 чәй кашыгы ванилин, 200 г повидло (җиләк-җимеш пюресы), 50 г катырылган җиләк-җимеш.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии