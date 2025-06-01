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Гладко было на бумаге. Операция "Паутина". Генерал ФСБ в отставке раскрыл ложь Зеленского

Гладко было на бумаге. Операция "Паутина". Генерал ФСБ в отставке раскрыл ложь Зеленского

Зеленский рассказал подробности массированного налёта дронов ВСУ на наши аэродромы, которые получили название операция "Паутина".

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Комментарии
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ruslava Митькина
Горько и стыдно за страну..............
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8 час.
АП
Александр Поляничко
Воровать лучше получается
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6 час.
Константин Самарин
Ну, отставному генералу ФСБ, чьи службы проморгали проводимые в России мероприятия украинской разведки тоже можно задать несколько вопросов: чем занимались ваши коллеги, если допустили такой резонансный теракт? С чего этот отставной фсбшник уверен, что дата атаки планировалась заранее? Да просто зная полную некомпетентность ФСБ, диверсанты, за полтора года подготовившие всё,  спокойно ждали нужного момента, совершенно ничего не опасаясь. Именно закостенеласть мышления российского Генштаба, и недееспособность ФСБ, и привели к таким последствиям. И еще хорошо, что только таким. Только то, что операция спецслужб Украины прошла не совсем по плану, отнюдь не заслуга ФСБ, проспавшей, и просравшей все, а некоторые просчеты  с невовремя взорвавшейся фурой и неплохая работа ПВО близ отдельных баз ВКС России.
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5 час.
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