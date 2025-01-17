В Госдуме предложили сделать оценку по истории важным критерием для поступления в вузы

В Госдуме предложили при поступлении в вуз учитывать оценку из школьного аттестата по истории. По мнению инициатора нововведения, депутата Дмитрия Аксёненко, предмет оказывается незаслуженно забыт, особенно при подготовке школьниками к ЕГЭ, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РИА Новости.