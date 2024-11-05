Пьяная ссора в Сосновом Бору закончилась поножовщиной и убийством

Возбуждено уголовное дело В городе Сосновый Бор в Ленинградской области задержали мужчину, который подозревается в убийстве своего 48-летнего знакомого, чье тело было обнаружено с колото-резаным ранением в квартире одного из домов на Сибирской улице.