Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Самарец получил 23 года за диверсию на Куйбышевском НПЗ

Самарец получил 23 года за диверсию на Куйбышевском НПЗ

Житель Самары Сергей Окрушко получил 23 года лишения свободы по приговору Центрального окружного военного суда.

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