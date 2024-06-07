Мостовой назвал матч Россия-Беларусь "разгромным"

Сборная России одержала уверенную победу над Беларусью со счетом 4:0. Благодаря дублю Федора Чалова, а также голам Ивана Облякова и Константина Тюкавина российская команда смогла добиться крупного преимущества.
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