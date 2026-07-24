Полицейские Луганской Народной Республики разыскивают подозреваемого в мошенничествах в отношении пенсионеров

Управление уголовного розыска МВД по Луганской Народной Республике устанавливает обстоятельства двух мошенничеств, совершённых в отношении пожилого мужчины из Свердловска, лишившегося более 3 млн рублей, и жительницы Алчевска, потерявшей 10 млн рублей, а также причастных к преступлениям лиц.