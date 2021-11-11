«Главное не идти на поводу у моды» — об обновлении правил русского языка

Ничего страшного с «великим и могучим» при обновлении свода правил русской орфографии не произойдёт. Возможно, это пойдёт языку на пользу, считает главный редактор издания «МК в Бурятии» Станислав Белобородов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.