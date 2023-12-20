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  • holms sherlok
    что-то сумма слишком маленькая, 310 долларов в месяц за 47 лет, а как-же пенсионное обеспечение? медицина? льготы? сл...В США освободили ...
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Второй раз за неделю трагично окончились поиски мужчины в Челябинске

Второй раз за неделю трагично окончились поиски мужчины в Челябинске

В обоих случаях волонтёры искали пропавших пенсионеров.17 декабря в группе поискового отряда "Легион-СПАС" в соцсети "ВКонтактне" опубликовали информацию о пропавшем 75-летнем мужчине, страдающим потерей памяти.

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