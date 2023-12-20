Второй раз за неделю трагично окончились поиски мужчины в Челябинске

В обоих случаях волонтёры искали пропавших пенсионеров.17 декабря в группе поискового отряда "Легион-СПАС" в соцсети "ВКонтактне" опубликовали информацию о пропавшем 75-летнем мужчине, страдающим потерей памяти.
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