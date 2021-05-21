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«Бильярд» на Испытателей: BMW отправила в столб полицейских, ехавших на вызов

«Бильярд» на Испытателей: BMW отправила в столб полицейских, ехавших на вызов

Несмотря на то, что оба автомобиля, участвовавшие в вечерней аварии в Приморском районе Петербурга, получили сильные повреждения, и очевидцы писали о том, что в служебной машине зажало человека, всё обошлось относительно легко.

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