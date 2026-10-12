ВС России уничтожили бронеавтомобиль Mastiff ВСУ на Краснолиманском направлении

В Министерстве обороны России рассказали, что расчёт ударных FPV-дронов войск беспилотных систем в составе 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил бронеавтомобиль Mastiff с живой силой подразделения ВСУ на Краснолиманском направлении.
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