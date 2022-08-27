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Эксперты Rystad Energy: ураганы в США могут привести к сокращению поставок СПГ на европейский рынок

Эксперты Rystad Energy: ураганы в США могут привести к сокращению поставок СПГ на европейский рынок

Сезон ураганов в Соединённых Штатах может спровоцировать сбой в отгрузках СПГ для Европы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на аналитическую компанию Rystad Energy.

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