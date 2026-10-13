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Царьград

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«Бажовское путешествие» получило шанс стать национальным маршрутом

«Бажовское путешествие» получило шанс стать национальным маршрутом

Экспертный совет при Минэкономразвития России после трёхдневной инспекционной поездки по Свердловской области одобрил выдвижение маршрута «Бажовское путешествие» на получение статуса Национального туристского маршрута, что позволит продвигать его по всей стране.

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