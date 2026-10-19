Конфета в обёртке акциза — борьба с ожирением населения или пополнение бюджета? Юрий Енцов Фото: Ксения Кононова/Создано ИИ/ТАСС Материал комментируют: Ростислав Гурман Высказана «интересная» инициатива обложить акцизом конфеты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия аплодирует...
- «Выкинули» с рабо...
- Идеальный шторм: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым