Дандыкин: В приграничных регионах нужно ввести «полосы безопасности»

Специалист в сфере военного дела Василий Дандыкин указал на тот факт, что ради того, чтобы оборонять расположенные у границы области Российской Федерации, которые подвергаются артиллерийским атакам при помощи кассетного боезапаса, следует сформировать «полосы безопасности».
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