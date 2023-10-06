Дандыкин: В приграничных регионах нужно ввести «полосы безопасности»

Специалист в сфере военного дела Василий Дандыкин указал на тот факт, что ради того, чтобы оборонять расположенные у границы области Российской Федерации, которые подвергаются артиллерийским атакам при помощи кассетного боезапаса, следует сформировать «полосы безопасности».