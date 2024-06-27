Intel создала чиплет OCI для высокоскоростной оптической передачи данных под ну...

Intel создала чиплет OCI для высокоскоростной оптической передачи данных под нужды искусственного интеллектаКомпания Intel совершила прорыв в технологии интегрированной фотоники, представив первый полностью интегрированный чиплет оптического вычислительного соединения (OCI), совмещённый с процессором Intel и работающий с большими данными в реальном времени.