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Intel создала чиплет OCI для высокоскоростной оптической передачи данных под ну...

Intel создала чиплет OCI для высокоскоростной оптической передачи данных под ну...

Intel создала чиплет OCI для высокоскоростной оптической передачи данных под нужды искусственного интеллектаКомпания Intel совершила прорыв в технологии интегрированной фотоники, представив первый полностью интегрированный чиплет оптического вычислительного соединения (OCI), совмещённый с процессором Intel и работающий с большими данными в реальном времени.

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