Оба находившихся в кабине пилота успели своевременно задействовать средства спасения и катапультировались.
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