Учёные реконструировали прошлое истории чёрных дыр и нейтронных звёзд через компьютерные симуляции и разоблачили феномен их «выброса» в космическое пространство

Учёные смоделировали процесс образования черных дыр и нейтронных звезд после коллапса умирающих звезд и объяснили, почему некоторые из них получают сильный импульс, который выталкивает их в межзвёздное пространство.
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