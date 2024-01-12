Таксист в Снежинске не дал мошенникам обмануть пенсионерку на 1,8 млн рублей

Водитель такси в Снежинске Татьяна Широкова уберегла пенсионерку от мошенников. Всегда внимательная к клиентам водитель заподозрила неладное, когда в ее машину села взволнованная старушка с двумя огромными сумками, написал портал 74.
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