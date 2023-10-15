Записки астраханского натуралиста. Познакомьтесь: домовый сыч

Автор рубрики - Владимир Паньков В этом году удалось понаблюдать и немного поснимать семейство домовых сычей, и сегодня хотелось бы рассказать об этой небольшой, но очень забавной птице из семейства совиных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии