ТГ Татьяна Гусева Что толку показывать свою мощь на Украине, Запад это не пугает. Нужно показать по американским базам в Сирии, и других. Штаты собираются прислать хохлам Томагавки, это ли не объявление войны?

ИИ Иван Иванов А в Англии и Франции живут дети и семьи нашего родного правительства,кто же по своему дому и родственникам палить будет.