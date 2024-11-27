Всем приготовиться! Россия закрывает участок воздушного пространства над ракетным полигоном Капустин Яр в Астраханской области до 30 ноября.
Операция "Мхатовская пауза"
Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Что толку показывать свою мощь на Украине, Запад это не пугает. Нужно показать по американским базам в Сирии, и других. Штаты собираются прислать хохлам Томагавки, это ли не объявление войны?
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14 час.
ИИ
Иван Иванов
А в Англии и Франции живут дети и семьи нашего родного правительства,кто же по своему дому и родственникам палить будет.
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13 час.
СП
Светлана Позднякова
Пока только грозим пальчиком….а наши мальчишки и мужчины уже три года гибнут.И гибнут мирные жители,и бомбят наши города😭😭
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13 час.
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