А у нас для Вас три хорошие новости: Сегодня лето. Завтра лето. И впереди еще много лета и много радости.
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А у нас для Вас три хорошие новости: Сегодня лето. Завтра лето. И впереди еще много лета и много радости.