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Школа «Виндзор» под Орлом рискует никогда не открыться

Школа «Виндзор» под Орлом рискует никогда не открыться

Под Новый год Орёл взбудоражила новость о проблемах с безопасностью школы «Виндзор». Речь идёт не о давно существующей школе в областной столице, а о новом её филиале в посёлке Горки Орловского муниципального округа.

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