Школа «Виндзор» под Орлом рискует никогда не открыться

Под Новый год Орёл взбудоражила новость о проблемах с безопасностью школы «Виндзор». Речь идёт не о давно существующей школе в областной столице, а о новом её филиале в посёлке Горки Орловского муниципального округа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии