Собчак поддержала группу «Кис-Кис», которую проверят по инициативе Мизулиной

Известная российская журналистка Ксения Собчак выступила в поддержку музыкальной группы «Кис-Кис» после информации о возможной проверке коллектива по инициативе главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.
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