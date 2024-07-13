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Собчак поддержала группу «Кис-Кис», которую проверят по инициативе Мизулиной

Собчак поддержала группу «Кис-Кис», которую проверят по инициативе Мизулиной

Известная российская журналистка Ксения Собчак выступила в поддержку музыкальной группы «Кис-Кис» после информации о возможной проверке коллектива по инициативе главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

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Комментарии
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tsan tsan
Поддержка Собчак - повод проверять  &quot;Кис-кис&quot; тщательно и с пристрастием, ибо шваль поддерживает только ещё большую шваль.
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14 час.

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