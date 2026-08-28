Квартиру уже продал. Комин Незлобин* признан иноагентом

Незлобин*, уехавший из России в начале специальной военной операции, попал в список иноагентов.Минюст России продолжает расширять "чёрный список", и на этот раз в него попал один из самых узнаваемых резидентов Comedy Club прошлых лет — Александр Незлобин*.
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