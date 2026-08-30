The Guardian: Итауму унесли с ринга после поражения от Хрговича

В Лондоне состоялся бой за вакантный пояс IBF, где хорват Филип Хргович одержал победу над британцем Мозесом Итаумой.
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