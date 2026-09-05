Белоруссия и Россия укрепляют торгово-экономические связи

Артём КАРПОВИЧ Россия остается для Белоруссии основным стратегическим партнером и главным рынком сбыта товаров.
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