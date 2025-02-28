Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    И последнее. "Стратегия «Северстали» заключается в повышении финансовой эффективности, создании максимальной добавлен...6000 мигрантов вы...
  • михаил пензин
    Опять 17 придет, но лидера не видно.....6000 мигрантов вы...
  • Алексей Щербаков
    ЩАП                                                                                                                  ...Помните в 12 стул...

6000 мигрантов выгнали мэра российского города с поста. Что происходит в Череповце и кто теперь там будет хозяином

6000 мигрантов выгнали мэра российского города с поста. Что происходит в Череповце и кто теперь там будет хозяином

РИАМО Череповец, один из крупнейших промышленных центров Вологодской области, оказался в эпицентре острой социальной дискуссии.

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Комментарии
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Alex Nемо
P.S. к вышеопубликованному.  Почему контракт на срок не более 3-х лет - потому что, если за 3 года не будет построено, то что Севсталь обещает построить, то оно не будет построено никогда. Почему разрешение на покидание ограниченного места проживания на срок не более суток - потому что мигрант приехал работать полную неделю (40 часов), а значит у него по максимуму один свободный день для постирушек и культпоходов, а значит отсутствие на рабочем месте более суток означает прогул. А значит он подлежит депортации. Почему разрешение должно быть письменным - потому что оно является временным подтверждением его легального пребывания вне территории Севстали и на территории РФ.
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1 час.
михаил пензин
Опять 17 придет, но лидера не видно.....
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54 мин.
Alex Nемо
И последнее. &quot;Стратегия «Северстали» заключается в повышении финансовой эффективности, создании максимальной добавленной стоимости и увеличении вознаграждения акционеров в сочетании с заботой о сотрудниках компании и минимизацией негативного воздействия на окружающую среду. В число стратегических приоритетов «Северстали» входят высочайшее качество обслуживания клиентов, сохранение лидерства в отрасли по себестоимости производства и реализация новых возможностей. В основе реализации этих приоритетов лежит передовая корпоративная культура «Северстали».&quot; - Это реклама Акционерного общества Северсталь на их вебсайте. Ну так господа акционерное общество - берите ноги в руки и работайте, а не садитесь на шею российским налогоплательщикам, которых вы хотите развести на &quot;создание максимальной добавленной стоимости&quot;, попросту говоря на повышение ваших доходов, но не путём ввоза бесплатной рабсилы, содержание, медицина, социальные расходы которой будут оплачиваться налогоплательщиками России!
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17 мин.
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