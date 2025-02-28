РИАМО Череповец, один из крупнейших промышленных центров Вологодской области, оказался в эпицентре острой социальной дискуссии.
6000 мигрантов выгнали мэра российского города с поста. Что происходит в Череповце и кто теперь там будет хозяином
Комментарии
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Alex Nемо
P.S. к вышеопубликованному. Почему контракт на срок не более 3-х лет - потому что, если за 3 года не будет построено, то что Севсталь обещает построить, то оно не будет построено никогда. Почему разрешение на покидание ограниченного места проживания на срок не более суток - потому что мигрант приехал работать полную неделю (40 часов), а значит у него по максимуму один свободный день для постирушек и культпоходов, а значит отсутствие на рабочем месте более суток означает прогул. А значит он подлежит депортации. Почему разрешение должно быть письменным - потому что оно является временным подтверждением его легального пребывания вне территории Севстали и на территории РФ.
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1 час.
михаил пензин
Опять 17 придет, но лидера не видно.....
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54 мин.
Alex Nемо
И последнее. "Стратегия «Северстали» заключается в повышении финансовой эффективности, создании максимальной добавленной стоимости и увеличении вознаграждения акционеров в сочетании с заботой о сотрудниках компании и минимизацией негативного воздействия на окружающую среду. В число стратегических приоритетов «Северстали» входят высочайшее качество обслуживания клиентов, сохранение лидерства в отрасли по себестоимости производства и реализация новых возможностей. В основе реализации этих приоритетов лежит передовая корпоративная культура «Северстали»." - Это реклама Акционерного общества Северсталь на их вебсайте. Ну так господа акционерное общество - берите ноги в руки и работайте, а не садитесь на шею российским налогоплательщикам, которых вы хотите развести на "создание максимальной добавленной стоимости", попросту говоря на повышение ваших доходов, но не путём ввоза бесплатной рабсилы, содержание, медицина, социальные расходы которой будут оплачиваться налогоплательщиками России!
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17 мин.
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