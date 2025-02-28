6000 мигрантов выгнали мэра российского города с поста. Что происходит в Череповце и кто теперь там будет хозяином

Alex Nемо

P.S. к вышеопубликованному. Почему контракт на срок не более 3-х лет - потому что, если за 3 года не будет построено, то что Севсталь обещает построить, то оно не будет построено никогда. Почему разрешение на покидание ограниченного места проживания на срок не более суток - потому что мигрант приехал работать полную неделю (40 часов), а значит у него по максимуму один свободный день для постирушек и культпоходов, а значит отсутствие на рабочем месте более суток означает прогул. А значит он подлежит депортации. Почему разрешение должно быть письменным - потому что оно является временным подтверждением его легального пребывания вне территории Севстали и на территории РФ.