Джимми Батлер: «Если я буду слишком сфокусирован на победе в чемпионате, то перестану хотеть этого»

Форвард «Майами» Джимми Батлер, известный агрессивным стилем игры, рассказал о своем жизненном подходе.

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