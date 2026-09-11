Новосибирские спасатели эвакуировали 87-летнего пенсионера из лесопосадки

Минувшим вечером 10 сентября спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы совместно с волонтёрами поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области провели медицинскую эвакуацию мужчины в тяжёлом состоянии.
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