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Нарышкин и директор ЦРУ Рэтклифф договорились о регулярных контактах

Нарышкин и директор ЦРУ Рэтклифф договорились о регулярных контактах

Директор Службы внешней разведки России Владимир Нарышкин провел переговоры с главой ЦРУ США Джоном Рэтклиффом.

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