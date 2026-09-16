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Инвестиции в коллекционные автомобили оказались выгоднее, чем в золото и депозиты

Редкие коллекционные автомобили, в частности, Ferrari, Porsche и BMW за последние 10 лет выросли в цене в три–пять раз.

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