Инвестиции в коллекционные автомобили оказались выгоднее, чем в золото и депозиты

Редкие коллекционные автомобили, в частности, Ferrari, Porsche и BMW за последние 10 лет выросли в цене в три–пять раз.
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