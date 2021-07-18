Индийский гиперзвук

Максим Старчак - Научный сотрудник Центра международной и оборонной политики университета Куинс. Гиперзвуковые технологии, которые дают возможность планерам двигаться со скоростью, превышающей скорость звука, создают революцию в военном деле.
Максим Старчак - Научный сотрудник Центра международной и оборонной политики университета Куинс. Гиперзвуковые технологии, которые дают возможность планерам двигаться со скоростью, превышающей скорость звука, создают революцию в военном деле.
Свежие комментарии