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  • галина
    Ну слава богу. Хоть детей пожалелели.Мурашко заявил, ч...

Индийский гиперзвук

Индийский гиперзвук

Максим Старчак - Научный сотрудник Центра международной и оборонной политики университета Куинс. Гиперзвуковые технологии, которые дают возможность планерам двигаться со скоростью, превышающей скорость звука, создают революцию в военном деле.

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