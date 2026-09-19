Курс лечения от мифов.

Добрый день, Империя. Честно говоря, устал уже повторять в ответ на комментарии "Да шо нам до них, у нас-то вон чего!", что у автора специализация в международной экономике и политике.
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