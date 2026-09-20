Вестник Бабушки...
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Вестник Бабушкинского района

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В Бабушкинском районе расселяют более 30 старых домов по программе реновации

В Бабушкинском районе продолжается реализация программы реновации. Первыми расселёнными зданиями здесь стали пятиэтажки на Осташковской улице.

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