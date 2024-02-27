Проект Музея Победы стал лучшим просветительским проектом года

Всенародный исторический проект Музея Победы «Лица Победы», призванный сохранить память о фронтовиках и тружениках тыла, внесших вклад в разгром нацизма в годы Великой Отечественной войны, стал просветительским проектом года.
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