Molly Ringwald Starred In A Hit '90s Stephen King Miniseries

She's best known for her Brat Pack films in the 1980s, but in the mid-90s, Molly Ringwald starred in a beloved TV adaptation of a huge Stephen King novel.
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