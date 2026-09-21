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Molly Ringwald Starred In A Hit '90s Stephen King Miniseries

Molly Ringwald Starred In A Hit '90s Stephen King Miniseries

She's best known for her Brat Pack films in the 1980s, but in the mid-90s, Molly Ringwald starred in a beloved TV adaptation of a huge Stephen King novel.

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