Иностранные войска и вербовка наемников - Украина ищет новые источники пушечного мяса

Украинские власти ищут способы решить проблему нехватки солдат. Сначала командование ВСУ, а потом Владимир Зеленский заявляли, что в армию следует набрать еще полмиллиона человек, иначе фронт может обрушиться.
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