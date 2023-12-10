Гуттериш: авторитет ООН подорван неспособностью установить перемирие в Газе

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гуттериш заявил, что авторитет организации был поставлен под сомнение из-за ее неспособности исполнить резолюцию Генассамблеи ООН о прекращении огня в секторе Газа.
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