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Царьград

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Дети мигрантов потушили Вечный огонь в Санкт-Петербурге

Дети мигрантов потушили Вечный огонь в Санкт-Петербурге

Подростки забросали монумент снегом. Теперь их семьям грозит депортация.Две узбекские семьи могут выдворить за пределы России за нарушение миграционного законодательства после того, как их дети на время затушили Вечный огонь в Санкт-Петербурге, забросав его большим количеством снега.

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Комментарии
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Елена Волкова
Гнать поганой метлой всю семейку, пусть у себя делают что хотят и их полиция разбирается с такими выродками!
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11 час.

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