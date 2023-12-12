Дети мигрантов потушили Вечный огонь в Санкт-Петербурге

Подростки забросали монумент снегом. Теперь их семьям грозит депортация.Две узбекские семьи могут выдворить за пределы России за нарушение миграционного законодательства после того, как их дети на время затушили Вечный огонь в Санкт-Петербурге, забросав его большим количеством снега.
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