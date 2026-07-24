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Царьград

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Ремонт трамвайных путей перекроет перекрёсток Пензенской и Владимирской в Самаре

Ремонт трамвайных путей перекроет перекрёсток Пензенской и Владимирской в Самаре

С 22:00 24 июля до 20:00 28 июля в Самаре будет закрыто движение на пересечении улиц Пензенской и Владимирской в связи с проведением ремонтных работ на трамвайных путях.

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