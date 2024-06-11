Доходность трежерис растет в преддверии заседания ФРС

Доходность американских казначейских облигаций (трежерис) выросла в понедельник. Инвесторы перемещают капиталы в защитные инструменты перед заседанием Федеральной резервной системы и публикацией ключевых данных по инфляции на этой неделе.
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