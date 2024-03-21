Фестиваль современного танца DanceInversion — остановка в Уфе

Две мировые премьеры, представленные на «Вечере одноактных балетов» в Башкирском государственном академическом театре оперы и балета — «Сажень» и «Триггер», появились по инициативе международного фестиваля современного танца DanceInversion.
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